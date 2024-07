Tanti auguri Perla e Alessandro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024)alla bellissimaTani e all’ascolanoGalanti che domani si uniranno in matrimonio nella chiesa della ‘Beata Vergine delle Lacrime’ di Selva Piana a Bagno di Romagna. Per l’occasione il Santo Padre, Papa Francesco farà recapitare ai due sposi una pergamena con la sua benedizione. Bellissimo il messaggio del papà di, il Console Onorario dello Moldova, Roberto Galanti: "Passare da essere figlio o figlia ad essere padre o madre non è semplice, ma spero che lo scoprirete presto. Sappiate che state per cominciare il capitolo più emozionante ed avventuroso della vostra vita, quello per il quale vale la pena vivere ed amare incondizionatamente". Felicitazioni anche dal Carlino.