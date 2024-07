Sport in tv oggi venerdì 5 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati su Wimbledon con i match validi per il terzo turno. Jannik Sinner, uscito vittorioso dal derby contro Matteo Berrettini, affronterà quest’il serbo Miomir Kecmanovic per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale. Lo stesso discorso vale per Fabio Fognini, opposto a Roberto Bautista Agut. In campo femminile, Jasmine Paolini giocherà contro la canadese Bianca Andreescu. Tengono banco anche la settima tappa del Tour de France e i week end del Motomondiale al Sachsenring (Germania) e di F1 a Silverstone (Gran Bretagna).