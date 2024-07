Sold out al Passioni per Covatta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – La XIIª edizione delFestival si chiude tra le risate e gli applausi per Giobbee Paola Catella e il loro “Commosso viaggiatore – Alla scoperta dell’Africa” (edito da Giunti). Un successo di pubblico strepitoso, in una serata indimenticabile come quella di ieri alla Tenuta di Frassineto. La presentazione del libro, moderata da Nicola Brandini, è stata un vero e proprio one-man show di Giobbeche ha fatto divertire il pubblico delcon racconti e aneddoti legati ai suoi ultimi trent’anni di viaggi in Africa. Una chiusura perfetta per un’edizione delmolto partecipata. Dall’evento di apertura di mercoledì 26 giugno a Casa Vasari con Stefano Pasquini, che ha fatto registrare il-out, passando per la presentazione del libro di Sergio Rizzo “Io so’ io” in Fortezza giovedì 27 giugno.