Rientrati compagna e figlio di Bozzoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) 15.15 Sonoin Italia dalla Spagna lae ildi Giacomo. Entrambi sono tornati nella loro abitazione nel Bresciano. La donna, che non è indagata, sarà interrogata dagli inquirenti. La famiglia dell'uomo, latitante da lunedì dopo la condanna definitiva all' ergastolo per l'omicidio dello zio, ha trascorso in Spagna 10 giorni, dal 20 al 30 giugno, in un hotel del Sud.prosegue dunque la sua fuga da solo. L'Interpol ha esteso le ricerche dalle Baleari alle Canarie.