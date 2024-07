Portogallo-Francia formazioni ufficiali | Thuram non da subito!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024), secondo quarto di finale di giornata di Euro 2024. Appena diramate leda Deschamps e Martinez. La scelta su Marcusdell’Inter. IN CAMPO –è il secondo quarto di finale di giornata di Euro 2024. Praticamente la riedizione della finalissima di Euro 2016 a Parigi, con la vittoria in quel caso della formazione lusitana. Ma ora sono i quarti e sono passati ben otto anni. Da un lato i vicecampioni del mondo con Kylian Mbappe a guidare la truppa di Deschamps; dall’altro lato l’eterno Cristiano Ronaldo, che agli ottavi di finale ha sbagliato un rigore al 104? e poi ha segnato il primo rigore della lotteria contro la Slovenia., attaccante dell’Inter, dopo essere partito titolare contro il Belgio, questa volta aiuterà i suoi a gara in corso.