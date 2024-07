Ostia viola il divieto di avvicinamento e torna a terrorizzare padre e fratello

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gli era stato imposto ildidale dal fratellastro nei cui confronti si era reso colpevole del reato di maltrattamenti. Ma nonostante la misura cautelare il 36enne, che aveva anche ildi fare ritorno a Roma, hato le disposizioni. La Polizia arresta il 36enne che si era introdotto in casa delcon la scusa di usare il bagno – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ad arrestare il 36enne romano nella flagranza dellazione deldiai propri familiari e deldi ritorno nel Comune di Roma. Doveva stare a una distanza minima di 500 metri dai familiari Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti in via Prospero Intorcetta per un uomo che avevato ildiale al fratellastro, con cui gli era stato imposto il rispetto di una distanza minima di 500 metri dagli stessi, poiché già denunciato più volte per il reato di maltrattamenti in famiglia.