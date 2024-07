Nuoto Europei juniores altri due ori e tre argenti per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un’altra giornata ricca di medaglie peraglididi Vilnius. Due ori e treper la nazionale azzurra, che veleggia nelle zone altissime del medagliere della competizione. Daniele Momoni aveva aperto la giornata con un grande oro nei 100 farfalla, andando a firmare il record italiano cadetti: crono di 52”20 per lui, con quasi tre decimi di vantaggio sul croato Maro Miknic e sul francese Ethan Dumesnil, che partiva dalla corsia centrale. Dominio anche per Lorenzo Ballarati nei 50 stile libero. Nella vasca singola fa gara di testa ed è il primo a toccare in 22”20, tenendo alle spalle di 13 centesimi l’iberico Luca Hoek Le Guenedal, avanti al fotofinish sul lituano Tajus Juska. Settimo invece Carlos D’Ambrosio (22”65).