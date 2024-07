No chi stacca dalle bottiglie i nuovi tappi inamovibili non sarà multato 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 3 luglio 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di una notizia di SkyTg24 secondo cui «dal 3 luglio scatta l’obbligo diattaccati alle». Alla notizia è stata aggiunta una scritta in sovraimpressione, secondo la quale sarebbero previste «multe da migliaia di euro per chiil tappo». Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. La notizia presentata da SkyTg24 è reale e corretta, ma non è vero che chi staccherà il tapponuovedi plasticamultato, a differenza di quanto diffuso su X. Dal 3 luglio 2024, infatti, in Italia è scattato l’obbligo nell’Unione europea di vendere contenitori di plastica per le bevande con il tappo progettato per rimanere attaccato alla bottiglia.