News SSC Napoli Di Marzio annuncia l’addio dell’azzurro | Tutto fatto per la cessione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilè pronto a salutare uno dei suoi calciatori in queste ore: l’annuncio è arrivato in questi istanti direttamente dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di. Quelle in corso sono settimane davvero caldissime per ilsul fronte calciomercato. A tenere col fiato sospeso i tifosi sono le varie operazioni, con il club del presidente Aurelio De Laurentiis che è fortemente attivo in entrata. Gli azzurri si stanno portando sempre più vicini ad Alessandro Buongiorno, per cui mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli contrattuali prima di sancire la fumata bianca definitiva. Niente da fare per l‘Inter che ha tentato di inserirsi all’ultimo per il difensore del Torino, cercando l’effetto sorpresa per spiazzare i partenopei.