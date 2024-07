Motociclismo Mantovani penalizzato week end da dimenticare sul circuito di Assen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è svolto il quinto round del Gran Premio MotoE presso ilTT diin Olanda “La Cattedrale della Moto” per il nostro Andreain sella alla Ducati V12L del Team Klint Forward Garage . Le prove libere sono andate subito bene per Andrea, che è riuscito ad entrare direttamente nelle Q2 col settimo tempo assoluto nelle FP2. Durante le Q2 del venerdì pomeriggio Andrea è incappato in una scivolata causata molto probabilmente dal rareddamento degli pneumatici per il traco e la mielina creatasi durante il turno. Partito dalla P10 in gara 1 alla seconda curva un contatto con un altro pilota ha messo Andrea fuori dai giochi, che è comunque riuscito a riprendere la gara e tagliare il traguardo in 14esima posizione. La Race Direction oltre a non tenere conto della 14ma piazza, ha sanzionato Andrea con ben 2 long lap penalty da scontare nella successiva gara 2.