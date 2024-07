Mamma si lancia dal terrazzo col figlio di 6 anni aveva lasciato un biglietto di addio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)sidalcoldi 6d’. Nelle prime ore di venerdì 5 luglio 2024, una donna di Rimini si èta dal tetto di un condominio di cinque piani, tenendo in braccio ildi 6. Entrambi sono morti sul colpo dopo l’impatto al suolo. La tragedia si è consumata in località San Giuliano, in via delle Piante. >> Precipita per oltre 100 metri, morta 40enne: “È rimasta agganciata all’impianto dopo aver caricato i bagagli” Secondo le prime ricostruzioni, la donna, di cui non sono state fornite le generalità, si è buttata dal tetto del palazzo intorno alle 6 del mattino. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma purtroppo per madre enon c’è stato nulla da fare.