LIVE Italia-Porto Rico 40-35 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | 10 punti di Gallinari gli azzurri gestiscono il vantaggio all’intervallo lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:20 10per Daniloe 8 di Awudu Abass per gli, con 5di Nico Mannion. Per i padroni di casa, invece, 10di Tremont Waters e 8equamente divisi tra Isaiah Pineiro e José Alvarado.che ha tirato col 47% dal campo, con 55% d due ed un solo libero concesso agli avversari. Stoppata di Aleem Ford sul tentativo di Stefano Tonut che chiude il secondo quarto: si vasul punteggio di 40-35 in favore dell’! 40-35 L’reagisce subito, con Stefano Tonut che segna indisturbato: +5 e time-out Colón! 38-35 Isaiah Pineiro appoggia al tabellone su assist di Waters:colma parzialmente il gap, -3! 38-33 Tremont Waters immancabile: bomba e 10anche per lui, Gianmarco Pozzecco ferma subito il gioco per un time-out.