Lindstrom Lione in pole per acquistarlo | iniziati i colloqui con il Napoli Schira

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilè inper acquistare Jesperdal; il danese faceva gola ad alcuni club in Francia, tra cui anche il Marsiglia, ma pare che la squadra allenata da Pierre Sage sia la maggior interessata.inper: iniziano icolSecondo quanto riportato da Nicolòsu X: Ilattualmente è in testa alla corsa per ingaggiare Jesper Lindstrøm dalaperti. #OlympiqueLyonnais currently leading the race to sign Jesper #Lindstrøm from #. Opened talks. #transfers #OL — Nicolò(@Nico) July 5, 2024 Ricordiamo che il calciatore è stato l’acquisto più oneroso del club azzurro lo scorso anno, pagato 25 milioni dall’Eintracht Francoforte, trovando però pochissimo spazio.