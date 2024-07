Le rivelazioni choc di un compagno di cella di Chico Forti | Ha chiesto aiuto alla ‘ndragheta per mettere a tacere Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Da oltre un meseè tornato in Italia ed è detenuto nel carcere di Montorio, a Verona, dopo aver scontato 24 anni di prigionia. Neanche il tempo di ripiede nel suo paese natio che si trova coinvolto in una questione molto spinosa, sulla quale la Procura di Verona ha aperto un’indagine, confermata dal capo della Procura Raffaele Tito e di cui ne parla anche il Corriere della Sera. Un detenuto ha raccontato chegli avrebbedi metterlo in contatto con qualche uomo della ‘ndrangheta pere una terza persona non specificata. La presunta richiesta diIldiha raccontato ad una persona che lavora nel carcere che, dinanzi ad un altro detenuto, gli avrebbeesplicitamente di metterlo in contatto con la ‘ndrangheta, assicurando che avrebbe ripagato il favore una volta uscito fuori dal carcere, convinto evidentemente di tornare in libertà.