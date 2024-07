L’aeroporto di Milano-Malpensa prenderà il nome di Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quale modo migliore di omaggiare il Cavaliere.di, che sino al momento non aveva alcuna intitolazione,ildi. Lo ha anticipato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al “Forum in masseria” organizzato da Bruno Vespa in Puglia insieme a Comin & Partners. “Il cda dell’Enac ha approvato proprio oggi la richiesta di Regione Lombardia dello scorso anno di intitolare adi”, ha annunciato il ministro. Poi facendo una battuta ha aggiunto: “visto che poi la firma e la decisione è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, penso – avendo sentito il ministro – che sarà d’accordo”. Il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato la proposta nel giugno 2023, qualche giorno dopo la morte del Cavaliere, con 28 voti favorevoli e 18 contrari.