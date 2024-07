L’aeroporto di Malpensa porterà il nome di Silvio Berlusconi | c’è l' ok dell’Enac

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –della brughiera avrà finalmente un. Fin dalla sua fondazione e, successivamente, dal suo ampliamento a fine anni ‘90 il dibattito sulla personalità a cui intitolare lo scalo del Basso Varesotto, secondo per importanza in Italia, ha tenuto banco. Ora è arrivato il via libera a una proposta avanzata dalla Regione Lombardia un anno fa. La scelta Il consiglio di amministrazione, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha dato l’ok all’intitolazione di, l’ex presidente del consiglio scomparso nel giugno dell’anno scorso. A dare la notizia è stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dal palco di Forum in masseria, l’evento in corso a Manduria, in Puglia, nella tenuta di Bruno Vespa.