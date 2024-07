La Promessa su Canale 5 anticipazioni settimanali dal 6 al 12 luglio 2024 | Jimena cade Antonio lascia Martina

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 5 luglio 2024) LeLain onda dal 6 al 12si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su, che sarà protagonista di una caduta nel lago, e su, che deciderà di interrompere la sua relazione con. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La: trame dal 6 al 12Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo alla rovinosa caduta di. La giovane donna – dopo aver accennato dei passi di danza – cadrà vicino al fiume, suscitando preoccupazione. Abel verrà chiamato per visitarla. Il medico rassicurerà tutti affermando che la ragazza starà bene, ma la famiglia non potrà fare a meno di preoccuparsi per il suo comportamento. Alonso informerà Cruz di aver autorizzato le ricerche di Ramona nei territori de La