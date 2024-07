I creatori digitali sono artisti | 15 milioni a sostegno del settore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – Unin continua trasformazione, con un grande potenziale da valorizzare, fatto diperlopiù giovani. Se ne è parlato questa mattina al Complesso Gazometro Eni, a Roma, a “Digital Creators & Produzioni immersive”, un incontro che ha visto confrontarsi mondo produttivo e istituzioni promosso da Anica e Unione Editori e Creators. L’evento è stato l’occasione per un annuncio importante a proposito di un nuovo strumento adelle imprese del comparto, arrivato dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Riconoscere al loro modo di fare cultura pari dignità delle altre arti visive. È in quest’ottica – ha affermato Borgonzoni – che vanno lette le azioni che il Ministero sta mettendo in campo per sostenere lo sviluppo dell’attività dei, a cominciare dalla definizione di questa figura professionale e dalla tutela dei diritti sulle opere frutto del lavoro di questi, novità da noi introdotte nella Legge sul Made in Italy.