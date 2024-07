Gli Stati generali del calcio arrivano a Bologna | si terranno il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Glidelsiil 7nell’Aula Magna di Santa Lucia dell’Università dialle 14:30. I vertici delitaliano, insieme a ministri e alte cariche istituzionali, si confronteranno con storici campioni, membri della Nazionale italiana e figure di spicco come Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Giorgio Chiellini. L’incontro, organizzato con il coordinamento scientifico di Paco D’Onofrio, professore di diritto dello sport e coordinatore del corso di Laurea magistrale in Management delle Attività Motorie e Sportive dell’Alma Mater, nasce per riunire in un unico luogo le diverse sensibilità del mondo calcistico. Saranno presenti il rettore dell’Università diGiovanni Molari, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fifa Giovanni Infantino e il presidente della Figc Gabriele Gravina.