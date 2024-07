Giacomo Bozzoli è in fuga da solo | moglie e figlio rientrati in Italia In Spagna da tempo e l’auto fotografata | ipotesi depistaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oraè inda. L’uomo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario nella fonderia di famiglia, è latitante dal giorno della sentenza in Cassazione ma adesso non è più in compagnia della sua famiglia. La compagna e il– secondo quanto ricostruito dagli investigatori – sonodalla, dopo che la famiglia ha trascorso dieci giorni, dal 20 al 30 giugno, in un albergo di Marbella, nel sud del Paese. Ad avvisare i carabinieri sono stati i genitori della donna – tornata in treno – dopo che quest’ultima ha fatto rientro nella loro casa. Spiegano fonti giudiziarie che ladi, in quanto convivente e legata sentimentalmente al fuggitivo, non risponderà dell’accusa di favoreggiamento.