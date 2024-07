Fiamme e tensione a Sollicciano Si uccide a vent’anni in cella e scoppia la rivolta dei detenuti | Aiutateci siamo all’inferno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 – L’ennesimo suicidio di un detenuto, poi le, pezzi di mura lanciate dalle finestre, grida di aiuto affidate a quei pochi spettatori fuori dai cancelli. Giornata di caos al carcere di Solliciano: ieri pomeriggio intorno alle 14 un detenuto tunisino di 20 anni si è tolto la vita nella sua, poche ore dopo una quarantina di reclusi di tre sezioni chiuse ha dato vita a una violenta. Inmaterassi, abiti e oggetti, fumo nero ha avvolto come una nuvola il penitenziario. Calcinacci e palle di abito incendiate sono volate tra le sbarre. Uno striscione è sceso recitando: "Suicidio carcere, aiuto, help, a solo 20 anni". Urla e boati risuonano via via sempre più forti. "La gente muore", "Aiuto", "Dobbiamo fare giustizia noi, la polizia non fa nulla, noima nonanimali, ci sono le cimici che ci mangiano, ci sono i topi".