Europei di calcio da oggi i quarti di finale Italia fuori | inesperienza internazionale e poche reti STATISTICHE Si giocano stasera Germania-Spagna e Francia-Portogallo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Alle 18 si gioca. Alle 21 è in programma. Domani Inghilterra-Svizzera ed Olanda-Turchia (allenata dall’no Vincenzo Montella). Di seguito il comunicato: Siamo al giro di boa per gli2024: tutto è pronto per idi, con il calendario definitivo delle migliori otto e le partite, Inghilterra-Svizzera, Olanda-Turchia in programma nei prossimi due giorni. Grande assente, dopo la brutta avventura in questo europeo tedesco, la formazionena guidata da Spalletti, che ora si trova alle prese con le riflessioni su quanto accaduto, tra chi invoca le dimissioni di Gravina e del CT e chi ipotizza nuovi futuri scenari. Tra le cause di questa disfatta, secondo alcuni, c’è l’dei calciatori scesi in campo, soprattutto se si considerano le loro presenze nei match giocati in Nazionale o nelle competizioni delle Coppe Europee.