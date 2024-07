Con la nascita dell’Orchestra giovanile italo-tedesca pieno successo in Toscana per il progetto Mam

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – Undi pubblico e di gradimento ha meritatamente accompagnato lo svolgersi delculturale internazionale pensato dall'Associazione Culturale DIMA di Arezzo e da Förderverein Musik und Kunst am Zauberberg e.V., in Germania, e realizzato grazie a una complessa e grande organizzazione in occasione dell'ottantesimo anniversario della strage nazifascista del 29 giugno 1944 che portò alla tragica perdita di 244 vite umane nelle località di Civitella in Val di Chiana, San Pancrazio e Cornia, in provincia di Arezzo. Al centro di questa iniziativa, i Comuni di Civitella e Bucine, in collaborazione con il Centro Interculturale "Don G. Torelli" gestito dall'Associazione culturale DIMA e uno dei luoghi della strage, e la Sala della Memoria di Civitella in Val di Chiana, enti che preservano la Memoria di quel triste evento.