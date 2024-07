Come faremo la spesa nel futuro? Spoiler | niente più code alle casse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Se una donna si può comprare, non vale la”: Wilson Fisk, il super cattivo di Daredevil, non sapeva che questa cosa vale anche per gli uomini. Perché, se disi tratta, è un’attività che ormai facciamo tutti, su (quasi) ogni mezzo fisico e digitale. E ogni volta le nostre abitudini di acquisto ci fanno camminare su un filo: un po’ consumatori, un po’ consumati. Nel tempo, dalla metà del secolo scorso in poi, i modi di fare lasono cambiati continuamente, per effetto di spinte culturali, produttive, tecnologiche, economiche, normative, demografiche, ambientali, politiche. Tra nostalgie tradizionaliste, comodità irrinunciabili, necessità di risparmio e tecnologie avveniristiche, in quali nuovi modi potremo fare lanei prossimi decenni? Scenari di opportunità: il carrello di Aladino Immaginiamo unin cui, al di là di spot e proclami di oggi, fare ladiventa davvero un’attività completamente automatizzata.