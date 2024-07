Ciclismo Marta Cavalli ferita in un incidente | grave ma non in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) La ciclistaè rimastain unstradale in quel di Maleo, sulla strada provinciale 234, nel lodigiano. L’atleta professionista ha riportato delle rilevanti contusioni alla schiena e al collo, con diversi traumi a interessare il suo corpo e forti dolori ravvisati: è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Cremona in via Largo Priori Emilio. Dalle prime informazioni giunte su quanto accaduto, le condizioni disarebbero gravi, sebbene non sia indi; la ciclista si stava allenando in bicicletta ed è stata colpita da un’automobile in un impatto probabilmente ad alta velocità. Seguiranno aggiornamenti sullo stato di salute dell’atleta italiana di 26 anni.in un, ma non indiSportFace.