Ciak Pieraccioni e Siani | riprese a Palazzo Pianetti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Giornata tutta jesina quella di oggi per Alessandroe Leonardo, i due simpatici e popolari attori protagonisti del nuovo film "Io e te dobbiamo parlare" le cuisi stanno girando tra Ancona e provincia.è stata infatti individuata come uno dei siti per le scene della commedia che lo stessofirma con la regia e che vedremo sugli schermi a Natale. In particolare, saranno interessate dallelo scalone monumentale del, la prima sala lottesca, la sala dei vasi della farmacia e la splendida galleria rococò. Già ieri si è predisposto l’allestimento della scenografia all’interno del, mentre è in vigore l’ordinanza che consente l’arrivo dei mezzi e l’allestimento della sede logistica: camion e veicoli della produzione sosterranno in piazza della Repubblica, mentre una gru è stata predisposta lungo Via XV Settembre.