Chiara Ferragni donerà oltre 1 milione di euro | il comunicato dell’influencer

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 5 luglio 2024) Caso ‘Uova di Pasqua’ risolto per, c’è un accordo con l’AntiTrustfarà un’importante donazione, sui social specifica che non è una sanzione Si è concluso il caso delle ‘uova di Pasqua di Dolci Preziosi’ che aveva fatto finireal centro delle polemiche. La nota influencer ha fatto un accordo con l’AntiTrust e non c’è stata quindi nessuna multa. Storia Ig diL’accordo consiste in una donazione del 5% degli utili distribuibili all’impresa sociale I Bambini delle Fate. È stata lei stessa a comunicare la notizia ai suoi tantissimi fan, questo è ciò che ha detto sul suo profilo Instagram: “Sono felice di condividere con voi unimportante, a cui tengo molto. Sul caso uova di Pasqua l’Antitrust ha accolto gli impegni su cui Tbs crew e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi.