Chiara Ferragni chiuso il caso uova pasquali | Devoluto 12mln euro Evolveremo il settore dell’influencer marketing VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) “A seguito dell’iniziativa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva avviato il procedimento PS12699 suldi Pasqua /, le società TBS Crew Srl e Fenice Srl comunicano che esso è statodall’Autorità accettando gli impegni proposti dalle Società e dalle altre parti del procedimento, in quanto ritenuti idonei a garantire la tutela dei consumatori”. Comincia così il comunicato stampa diffuso daanche attraverso unpubblicato sui social nel quale dice la sua sulla vicenda. “Come segno concreto di impulso ed incentivo ad attività benefiche, le Società parti del Procedimento hanno assunto impegni economici, consistenti in versamenti in favore dell’impresa sociale I Bambini delle Fate, pari, per tre anni, al 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1.