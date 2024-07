Che gruppo assortito Pazzeschi i concorrenti per Tale e Quale Show E c’è anche lei

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 5 luglio 2024) Continuano a spuntare novità a suon di indiscrezioni riguardo l’atteso ritorno del2024 di Carlo Conti. Da diverse settimane è ormai noto l’abbandono, dopo ben tredici anni di onorato servizio, di Loretta Goggi dalla giuria. Tv Blog oggi parla di ex del Grande Fratello, veline, un’attrice, un comico e un conduttore nel cast. Il settimanale di cronaca rosa e televisione citato ha sfornato una serie di succulenti nomi che sarebbero presto parte del cast dideldi Carlo Conti. Il riciclo tra reality ent non è nuovo e si è dimostrato una strategia vincente. Chi sono gli ex del Grande Fratello e le veline e la attrice e gli altri nuovi-possibili nomi? Procedendo per gradi, da qualche giorno, Tv Blog ha sfornato il nome di Alessia Marcuzzi per il sostituto di Loretta Goggi e c’è pure chi sostiene che Carlo Conti non vorrebbe solo un nuovo giurato ma ben due.