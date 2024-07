Cava de’ Tirreni | usava armi per minacciare e picchiare la compagna

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che a seguito di denuncia sporta da una donna presso il Commissariato d P.S. Distaccato dide’(codice rosso), nei confronti del proprio compagno per condotte reiterate nel tempo, caratterizzate anche da minacce di morte con l’utilizzo die lesioni personali, il personale del predetto Commissariato ha posto in stato di arresto l’uomo, residente ade’, in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti: un fucile calibro 12 con canna recisa (provento di furto) pronto all’uso, dodici cartucce calibro 7,65 e 3 cartucce calibro 12 ed una da scacciacani.