Caos treni e rallentamenti in Italia La linea Alta velocità Milano-Roma accumula 150 minuti di ritardo

(Di venerdì 5 luglio 2024)fermi e circolazione rallentata sulladove si registrano 150diper il treno partito alle 9.58 dae atteso a Napoli Centrale alle 14.33. «Nessun guasto. Sono stati effettuati accertamenti», spiegano datalia. Le verifiche fatte sul convoglio sono state effettuate dall’autorità giudiziaria. Dalle 14.10 la circolazione ferroviaria precedentemente rallentata è in graduale ripresa. Inizialmente si era parlato disullaFirenze, in particolare a causa della «presenza di persone non autorizzate nei pressi dellache impediscono il regolare traffico ferroviario tra Settebagni e Capena». I mezzi hanno dovuto viaggiare a ridotta(con alcuniinstradati sullaconvenzionale tra Settebagni e Orte).