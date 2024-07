Buongiorno Napoli il ds del Torino a sorpresa | le parole spiazzano tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il direttore sportivo del, Davide Vagnati, ha parlato di Alessandro(ormai vicino al) a margine di un evento benefico a Forte dei Marmi. Alessandroè ormai davvero a pochi passi dal vestire la maglia del. In queste ultime ore l’ottimismo ormai regna sovrano, con il calciatore che avrebbe ribadito il suo sì alla squadra partenopea. Il pressing di Antonio Conte, salvo clamorosi risvolti, sembra aver fatto breccia, con il difensore delche molto presto potrebbe iniziare l’iter per arrivare poi alle firme e alle ufficialità di rito. Nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, però è avanzata anche l’Inter, a caccia a sua volta di un centrale dopo l’infortunio serio a Buchanan. In serata, Piero Ausilio ha smentito l’assalto delle ultime ore, ma il direttore sportivo del, Davide Vagnati, ha confermato l’interesse della società nerazzurra, così come da parte di altre società.