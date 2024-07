Blush in crema e liquidi | i migliori da acquistare per un incarnato perfetto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un trucco glow, luminoso, con unsano, colorato e un finishche sembra il risultato di una giornata trascorsa all’aria aperta e sotto il sole? No, non è un sogno: per creare un make-up così basta sapere usare i prodotti giusti e iinfanno al caso nostro se vogliamo ottenere un aspetto naturale, se vogliamo dosare il prodotto in maniera più personalizzata e, perché no, giocare anche toni e nuance differenti per trovare la sfumatura giusta per il nostro viso. Sono facili da applicare (in caso di necessità vanno benissimo le dita) e regalano al trucco un aspetto impalpabile, inoltre sono il prodotto giusto per chi desidera che il make – up ci sia ma senza notarsi troppo. Sia ilinsia quello liquido sono la scelta perfetta per tutte coloro che hanno una pelle secca, mentre sono meno indicati per chi la ha particolarmente grassa: loro dovranno optare per un prodotto in polvere che regala un finish più opaco.