Blitz a Tor Bella Monaca | sanzioni per 5 mila euro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Controlli della polizia locale in sala slot e altre attività. Nella giornata di ieri, le pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale hanno condotto una serie di controlli a Tor. Le verifiche hanno riguardato diverse attività commerciali e la sicurezza stradale. Durante i controlli, gli agenti, in collaborazione con la polizia di stato, sono intervenuti in una sala giochi dove sono stati trovati apparecchi accesi fuori dall’orario consentito, infliggendo al gestoreper un totale di 5. Le operazioni di controllo si sono estese anche ad altri esercizi, inclusi autolavaggi e bar. Inoltre, sono stati rinvenuti sette veicoli in stato di abbandono in Largo Ferruccio Mengaroni, per i quali sono state avviate le procedure di smaltimento.