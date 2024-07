Ballando con le Stelle Carlucci mantiene la promessa | i primi 6 concorrenti di un cast stellare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) Estate di novità per la Rai che è pronta a ripartire dacon le: Millyha scelto i prossimi. In un periodo di grande incertezza da parte della Rai, che sta perdendo i suoi migliori conduttori, all’emittente televisiva rimangono pochi punti fermi dai quali ripartire. Uno di questi risponde certamente al nome di Milly, regina della prima serata pronta a tornare protagonista con la suacon le. Mancano ancora diverse settimana alla ripartenza, ma lo show è già tornato a far parlare di sé.con le2025, Millyha scelto – (Foto: Ansa) – Cityrumors.itSono già sei i nomi che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero partecipare alla diciannovesima edizione dello show dedicato alle arti coreutiche, alcuni hanno del clamoroso.