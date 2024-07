Atletica tutto pronto a Rieti | Jacobs nei 100 metri con De Grasse per un test preolimpico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024)– Gli assi della velocità mondiale sulla pista dello Stadio Guidobaldi di. E il giorno è quello del 13 luglio. E a due settimane dalle Olimpiadi di Parigi. In gara, scenderà Marcellnei 100: le batterie si svolgeranno nel pomeriggio del 13 luglio, in seguito la semifinale e la finale domenica 14. I 100, a Parigi 2024, sono in programma tra il 3 e il 4 agosto. Il sogno die il suo obiettivo principale è solo uno: confermarsi campione olimpico. E allorasarà la sede dell’ultimo, prima dei Giochi. Proprio al Guidobaldi, l’Azzurro sta svolgendo gli allenamenti pre Olimpiadi con il gruppo guidato da Coach Rana Reider. Ecorrerà i 100, in una gara extra, nell’ambito dei Campionati Regionali Juniores e Promesse di, organizzati dal Comitato Regionale Fidal, in collaborazione con la Studentesca Milardi