Accordo Ferragni-AntiTrust l’avvocato dalla parte dei consumatori dice la sua

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’sta facendo molto rumore e a dire la sua è stato anche Massimiliano Dona, famoso sui social comedei. “Chiararinuncia all’appello del Pandoro-Gate, era stata condannata a pagare una multa, aveva fatto ricorso e la notizia di ieri è che ha rinunciato all’impugnazione. E proprio oggi l’autoritàsu un’altra procedure che riguarda le Uova di Pasquache con Chiara si è trovato unper quello che possiamo considerare un patteggiamento. Di fatto le società di Chiarasi impegnano a fare delle cose, fra cui versare un milione e duecentomila euro ad un’importante realtà che assiste i bambini in cambio della chiusura dell’istruttoria. Di fatto l’autoritànon approfondirà la sua indagine e non arriverà a una condanna perché per l’appunto si è trovato questoche tecnicamente si chiamano impegni”.