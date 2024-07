Wimbledon 2024 Andy Murray sconfitto nel doppio con il fratello Jamie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Inizia con una sconfitta l’ultima apparizione di. L’ex numero uno del mondo, infatti, ha perso nel primo turno del torneo diin coppia con ilcontro gli australiani John Peers e Rinky Hijikata in due set, per 7-6(8) 6-4. Una partita carica di emozioni, a partire dall’ovazione del pubblico fin dall’ingresso sul campo centrale di, il quale ha dato segni per tutta la partita del problema alla schiena che gli ha impedito di prendere parte al torneo in singolo. Dopo aver perso il primo set, i fratellihanno anche avuto un sussulto, mettendo a segno un break nel secondo set, prima della rimonta degli avversari e alla sconfitta finale. Al termine della partita, il pubblico presente ha omaggiatocon un’altra, lunghissima standing ovation, per il tennista che ha già annunciato il ritiro dopo le Olimpiadi di Parigi.