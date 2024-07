Un libro per l’estate Dalla zuppa a Epicuro | una nuova strada fra casa e filosofia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – “- Il Professor Farnesi! È stato il mio insegnante al liceo. Mi era sembrato quel giorno, quando ci siamo visti la prima volta, che quella in due pezzi, come si chiama? La tua amica, insomma, lo avesse nominato. - Non è mia amica. Però, sì, lavoro dal Professore. - Ma dài, impossibile dimenticarlo, un personaggio così. - Guarda che coincidenza, - dissi più piano. - È da un po’ che non mi faccio vivo con lui. Sono passato dasua qualche mese fa, non stava tanto bene. - Non è che sia in gran forma neanche ora, però se la cava. - Per caso ti fa leggere aforismi e massime? - Proprio! - Fissato con lamorale - Sì, la usa un po’ come un ricettario. Hai presente quando uno che deve fare la torta legge per filo e per segno come si fa? Lui fa lo stesso, volta per volta controlla la ricetta su come si parano i guai senza restarci sotto.