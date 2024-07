Sinner contro Berrettini da sogno il colpo che fa la storia del tennis italiano | Wimbledon in piedi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) E' stato solo un secondo turno, ma la sfida tra Jannike Matteosul centrale diè destinato a restare nelladelper qualità, intensità agonistica ed emotiva. Ha vinto l'altoatesino, al suo primo torneo nel "tempio" dell'erba da numero 1 al mondo: 4 tiratissimi set: 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4). Uno spettacolo straordinario, che dimostra il livello altissimo a cui sono arrivati gli atleti italiani. Sui social è diventato virale ildi uno scambio tra i due amici/rivali, concluso con un dritto in recupero delta romano lungo d'un soffio, per la disperazione dei suoi tifosi e gli applausi a scena aperta di tutto il pubblico sugli scambi. Spot migliore per la racchetta azzurra non poteva esserci.