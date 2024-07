Sinergie per l’innovazione e la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Innovazione, tecnologica e collaborazione tra start up, Pmi e sono essenziali per l’economia italiana. Ne abbiamo parlato con Federico Chiarini, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Federico Chiarini, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e vicepresidente con delega alle start up, ha delineato un quadro chiaro e promettente riguardo al ruolo cruciale delle start up e delle Pmi innovative nella transizione digitale e sostenibile. Queste entità, sempre più spesso guidate da giovani imprenditori, sono il motore del: «Start up e Pmi innovative rappresentano un patrimonio prezioso per l’economia italiana – afferma Chiarini – in quanto dispongono, per loro natura, di una forte capacità innovativa e di una marcata propensione all’uso della tecnologia».