Scuola Marchesi a prova di sisma | Con i lavori elementari più belle

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono in una fase cruciale idi miglioramento sismico dellaprimaria "". La ditta Govoni Costruzioni, infatti, ha messo mano al consolidamento dei solai del piano primo e al rifacimento delle pavimentazioni nelle aree oggetto di intervento. L’opera è inserita nel "Rigenera Copparo 03: riqualificazione dellaelementare O.", che prevede interventi di riqualificazione delle facciate e appunto di consolidamento strutturale, finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo cantiere è strutturato su più fasi, per consentire il pieno funzionamento del plesso. La prima, completata nell’estate 2023, ha visto il consolidamento e il rinforzo di murature con intonaci a base di calce, armati con reti in fibra di carbonio.