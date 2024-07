Qualcuno l’ha ammazzata in quel luogo maledetto Ritrovato il cadavere di Vincenza aveva 50 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) “”.ildella donna di 50: la scoperta choc sul corpo. Si tratta quindi di omicidio. La vicenda della scomparsa diSaracino a Preganziol,lasciato tutti sulle spine per diverse ore. Ora tuttavia l’epilogo peggiore si è manifestato: la donna è stata assassinata con colpi di arma da taglio. Siamo in provincia di Treviso e il corpo senza vita diè stato rinvenuto in un casolare abbandonato. >> Maltempo Italia, bomba d’acqua sulla città: strade come fiumi e disagi Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate.era scomparsa il giorno precedente, il 3 luglio 2024, dopo aver lasciato il posto di lavoro in sella alla sua bicicletta elettrica.