Perché è sbagliato dire che Israele è l’unica democrazia del Medioriente

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Luca Grandicelli Uno dei miti più radicati al quale l’Occidente affida gran parte della propria capacità di analisi quando si affaccia sullo scenario mediorientale è quello di “unicadel”. Un mantra ripetuto agnosticamente dai media e politici atlantisti che serve spesso a giustificare il comportamento di Tel-Aviv in contesti bellici, anche quando l’argomento in questione non ha nulla a che vedere con il dibattito sulla. La natura di tale affermazione si basa, infatti, sull’errata convinzione che un sistema democratico garantisca automaticamente una superiorità morale, presumendo che le necessità e i desideri dei cittadini vengano ascoltati, e che i leader democratici debbano rendere conto al popolo, riflettendo attentamente prima di adottare politiche che possano generare conflitti o repressioni.