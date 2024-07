Parma colpito alla testa con una mazza da baseball per un debito di 5 euro Denunciato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Un’aggressione conda‘giustificata’ da undi 5. È successo a, dove un 20enne nato in città è statoper lesioni. I fatti hanno avuto luogo verso le 20 di martedì 2 luglio: il responsabile hala vittima – un 25enne –, tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale, dove è arrivato in ambulanza. Una pattuglia di carabinieri è intervenuta, ma il 20enne se l’è data a gambe. Dopo il ricovero, il ferito ha dichiarato alle forze dell’ordine che tutto sarebbe partito da un litigio per undi 5con. I carabinieri della stazione diOltretorrente hanno identificato eil 20enne a termine di un’indagine. Laè stata ritrovata in un parco nei pressi di via Budellungo: è ora sotto sequestro.