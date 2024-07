Non sarà un tappo di plastica a far morire i leghisti di sete

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da ieri i tappi dinon rimovibili delle bottiglie, protagonisti della catastrofica campagna elettorale per le europee di Matteo Salvini, sono diventati obbligatori per legge. Il leader della Lega e i suoi compagni di partito hanno usato ilche rimane attaccato alla bottiglia come simbolo delle “leggi senza senso” dell’Unione europea. Da ieri i tappi dinon rimovibili, protagonisti della catastrofica campagna elettorale di Salvini, sono diventati obbligatori per legge Erano evidentemente convinti che una gran parte degli elettori fosse drammaticamente angustiata dalla fatica cerebrale di trovare la collocazione esatta per poter bere senza comprimersi le narici. Ogni partito politico del resto ha legittimamente la sua agenda di priorità.