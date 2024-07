Negli ultimi sondaggi politici è cambiato poco rispetto alle Europee

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Torna finalmente, dopo una pausa lunga quasi un mese e mezzo, la nostra Supermedia dei. La lunghezza di questa interruzione è dovuta alla concomitanza tra le elezioni(per le quali la legge impone, come per tutte le elezioni di rilevo nazionale, uno stop ainelle due settimane precedenti) e i ballottaggi delle elezioni amministrative, tenutesi due settimane dopo. In questo lasso di tempo, i priminazionali sulle intenzioni di voto sono stati pubblicati dapprima con il contagocce, per poi riprendere con una frequenza più normale solo10-15 giorni. Ed è proprio questo il periodo di riferimento della Supermedia di oggi, su cui c'era una certa attesa per capire se – e in che modo – l'esito delle elezioni abbia influito sugli orientamentidegli italiani Come si può notare, i dati sono estremamente in linea con i dati delle elezioni, avvenuti ormai quasi un mese fa.