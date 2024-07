Money in the Bank 2024 le valigette finiranno a Raw?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un nuovo premium live event WWE è ormai in arrivo e oggi vi parlo proprio dei due incontri che danno il nome al ppv, ovvero iin thematch. Da editorialista di, concentrerò l’analisi sugli atleti dello show rosso valutando le loro possibilità di vittoria e in quali storyline potrebbero essere coinvolti. Partiamo dalle wrestler coinvolte nel match femminile Iyo Sky. L’ex campionessa temo abbia ben poche chance di vittoria. È passato troppo poco tempo da quando ha avuto la cintura alla vita, oltretutto fu vinta proprio grazie alla valigetta. Mi sembrerebbe parecchio strano riproporre lo stesso scenario a così breve distanza. Per lei credo che sia in arrivo un turn face e una faida con le stesse compagne di stable, la cui coesione sembra sempre più fragile con il passare delle settimane.