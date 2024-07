Meteo weekend infernale | caldo africano e nubifragi le previsioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) In questa pazza estate, sta per tornare ilrovente, il. Almeno per l'imminente. Infatti come spiegano gli esperti di 3B.com, l'alta pressione in rimonta venerdì subirà una repentina sterzata verso i Balcani. Fuori dal gergorologico, questo significa che verranno richiamate masse d'aria calda dal deserto algerino sull'Italia e che l'anticiclone sulle regioni del Nord Italia verrà "eroso", situazione che sempre al Nord determinerà qualche rovescio o temporale, in primis sulle Alpi. Domenica il maltempo potrebbe colpire anche la Pianura Padana e la Liguria. Sempre secondo 3B, possibili anche dei fenomeni estremi, quali grandine eimprovvisi, senza escludere forti colpi di vento. Per quel che riguarda sabato, il tempo sarà "ben soleggiato al Centrosud, anche se sulla Sardegna tenderanno ad avanzare nubi di tipo medio-alto, specie dal pomeriggio.