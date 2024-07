Louis Tomlinson mostra i suoi capelli grigi | Invecchiato non sembra lui

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gli anni passano per tutti, anche per gli artisti che sono diventati popolari quando erano ancora adolescenti. Sarà per il fatto che molti sono legati alle immagini delle star nel loro periodo di massima fama, che quando poi le vedono con una ruga o qualche kg in più o con qualche capello bianco vanno in tilt. E forse è anche per la reazione del pubblico che molte celebrità cercano di ingannare l’avanzare del tempo aiutandosi come possibile, tra chirurghi, parrucchieri e truccatori, ma questo non è certamente il caso di. L’ex membro degli One Direction è diventato famoso ad appena 18 anni e all’epoca ne diva anche di meno. Adesso però le cose sono cambiate, il cantante ha 33 anni, è diventato padre e ha dovuto superare periodi non facili.